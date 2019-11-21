"Ми маємо гідність!": на Майдане собралось вече к годовщине Революции достоинства

На Майдане независимости в Киеве вечером 21 ноября проходит вече в честь шестой годовщины начала Революции достоинства.

Как сообщает УНИАН, под Стеллой независимости собралось порядка двух тысяч человек.

Участники вече заполнили практически всю площадь, однако люди еще подходят. Мероприятие проходит без партийных флагов и политической символики. Некоторые участники пришли с флагами Украины, виднеются и черно-красные знамена.

На Майдане установлена сцена, на которой выступают участники и очевидцы событий шестилетней давности. Музыканты исполняют песни, звучавшие в те исторические дни. Ситуация в центре столицы опасений не вызывает, за правопорядком следят правоохранители, движение автомобилей по Крещатику не затруднено.

Присутствуют на Майдане также родные и близкие героев Небесной сотни. Они несут в руках портреты жертв Революции достоинства.

Вече проходит под лозунгом Ми маємо гідність! На площади собрались также участники акции, организованной силами Движения сопротивления капитуляции, которые требуют прекращения разведения войск на линии разграничения, а также отмены реализации формулы Штайнмайера. Протестующие пометили своих единомышленников желтым скотчем на рукаве.