Авария танкера у берегов Одессы: тонны нефтепродуктов вылились в море

Концентрация вредных веществ превышает допустимую норму в 53 раза.
На месте аварии танкера Делфи в Черном море у берегов Одессы зафиксировано превышение по содержанию в воде нефтепродуктов в 53 раза.
"Установлено превышение по содержанию в воде нефтепродуктов в 53 раза на месте аварии. Проводится постоянный мониторинг места загрязнения, государственные инспекторы находятся на месте происшествия", — сообщил и.о. главы Госэкоинспекции в Facebook.
По словам Фирсова, пробы проводили инспекторы по охране окружающей природной среды Крымско-Черноморского округа.
Эксперты делают полную оценку ущерба, который нанесен окружающей среде. Далее инспекция намерена обратиться в компетентные органы для возмещения убытка.
"Проводится постоянный мониторинг места загрязнения, государственные инспекторы находятся на месте происшествия", - написал Фирсов.
Чиновник добавил, что инспекторы делают повторный отбор воды на анализ, поскольку на воде увеличиваются маслянистые пятна.
Как ранее сообщалось, у берегов Одессы спасатели эвакуируют экипаж танкера Делфи (флаг Молдовы), который потерпел крушение в Черном море.
Напомним, из-за сильного урагана ветер сорвал с якоря и унес в море танкер Делфи.