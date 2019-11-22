Авария танкера у берегов Одессы: тонны нефтепродуктов вылились в море

Угроза экологической катастрофы: в Одессе перевернулся танкер / Фото: Думская

На месте аварии танкера Делфи в Черном море у берегов Одессы зафиксировано превышение по содержанию в воде нефтепродуктов в 53 раза.

"Установлено превышение по содержанию в воде нефтепродуктов в 53 раза на месте аварии. Проводится постоянный мониторинг места загрязнения, государственные инспекторы находятся на месте происшествия", — сообщил и.о. главы Госэкоинспекции в Facebook.

По словам Фирсова, пробы проводили инспекторы по охране окружающей природной среды Крымско-Черноморского округа.

Эксперты делают полную оценку ущерба, который нанесен окружающей среде. Далее инспекция намерена обратиться в компетентные органы для возмещения убытка.

"Проводится постоянный мониторинг места загрязнения, государственные инспекторы находятся на месте происшествия", - написал Фирсов.

Чиновник добавил, что инспекторы делают повторный отбор воды на анализ, поскольку на воде увеличиваются маслянистые пятна.

Как ранее сообщалось, у берегов Одессы спасатели эвакуируют экипаж танкера Делфи (флаг Молдовы), который потерпел крушение в Черном море.

Напомним, из-за сильного урагана ветер сорвал с якоря и унес в море танкер Делфи.