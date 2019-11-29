В Запорожье маршрутчики устроили жестокое побоище прямо на дороге

В Запорожье водители маршруток прямо на дороге устроили битву

В Запорожье двое водителей маршрутных автобусов устроили драку прямо на проезжей части.

При этом один из участников драки оказался на асфальте, а оппонент придавил его руками. Что послужило причиной драки остается неизвестным.

"Битвы маршрутчиков переходят на новый уровень! На Победе прошла открытая тренировка чемпионата города по UFC среди водителей маршруток. Свои умения показывали водители 54й и 67й маршрутки. По очкам победил водитель 54ки", - говорится в подписи к опубликованному видео.

Пользователи в Сети бурно отреагировали на опубликованное видео с дракой маршрутчиков:

"Оооооо, как-же всё предсказуемо, пока мужчины наслаждаютя просмотром и видеосьемкой боя без правил, женщина пытается разнять этих бойцов "микс-файта", "С чего тут смеяться?! ЭТО ПОЗОР", "Позорище! Нахрена нам такие часные перевозки если они друг другу за 6гр могут морду бить какое тогда может быть отношения к льготникам и пассажирам?", "Когда не пустил бабку по льготному", "Куда катится этот мир, вы все орёте с этого. Да может это где-то смешно.. Во всех нас не осталось больше ничего человеческого, мы превращаемся в то, с чего начинали - в обезьян", "А победитель забирает себе пассажиров маршрутки аутсайдера?", - пишут в комментариях под видео.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Киева водители устроили жесткие разборки.