ДТП и резня: в центре Киева водители устроили жесткие разборки

Водители не поделили дорогу / скриншот

В среду, 19 ноября, в центре Киева рядом с Центральным железнодорожным вокзалом произошло ДТП с последующей дракой водителей.

Как сообщает Киев Оперативный в Facebook, сначала мужчина за рулем Renault подрезал Subaru. После аварии между водителями возник словесный конфликт, который перерос в драку. В результате водитель Renault ударил ножом своего оппонента. Обоих мужчин задержали. На место проишествия выехала патрульная полиция и медики.

Напомним, 17 ноября в Киеве в зале игровых автоматов Лото произошла кровавая резня. Один из посетителей получил серьезное ранение и был госпитализирован.

В конце октября Одессе полиция задержала троих иностранцев, которые во время конфликта с местными жителями в центре города зарезали двух человек. А 1 октября стало известно, что в помещении колледжа в финском городе Куопио вооруженный студент с мечом устроил кровавую резню, в результате погибла украинка.