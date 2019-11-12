Разборки в Харькове: девушки устроили жестокую драку прямо на улице

В Харькове две девушки устроили жестокую драку / vistanews.ru

В Харькове две девушки устроили жестокую драку прямо на улице, при этом очевидцы зафиксировали столкновение на видео

Соперницы хватали друг друга за волосы, наносили удары руками и ногами, а в пылу борьбы рухнули на землю.

Как отмечается в подписи к видео, драка разгорелась из-за симпатии к одному из парней.

"В Харькове жестоко подрались две девушки. По словам очевидцев, драка произошла из-за парня", - говорится в комментарии.

драка девушек В Харькове жестоко подрались две девушки. По словам очевидцев, драка произошла из-за парня. Подписывайтесь на наш телеграм-канал: https://t.me/hperelom Опубліковано Харьковский перелом Неділя, 10 листопада 2019 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсоне школьники на улице устроили стрельбу: есть пострадавшие.