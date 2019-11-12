Разборки в Харькове: девушки устроили жестокую драку прямо на улице

Соперницы хватали друг друга за волосы, а также наносили удары руками и ногами.
В Харькове две девушки устроили жестокую драку прямо на улице, при этом очевидцы зафиксировали столкновение на видео
Соперницы хватали друг друга за волосы, наносили удары руками и ногами, а в пылу борьбы рухнули на землю.
Как отмечается в подписи к видео, драка разгорелась из-за симпатии к одному из парней.
"В Харькове жестоко подрались две девушки. По словам очевидцев, драка произошла из-за парня", - говорится в комментарии.
драка девушек
В Харькове жестоко подрались две девушки. По словам очевидцев, драка произошла из-за парня. Подписывайтесь на наш телеграм-канал: https://t.me/hperelomОпубліковано Харьковский перелом Неділя, 10 листопада 2019 р.
Напомним, ранее сообщалось, что в Херсоне школьники на улице устроили стрельбу: есть пострадавшие.