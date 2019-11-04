В Херсоне школьники на улице устроили стрельбу: подросток госпитализирован

Школьники устроили перестрелку на улице / SKELET-info

В Херсоне уличная перепалка между подростками переросла в драку со стрельбой.

Школьники выясняли отношения на улице Вишневой (бывшая Блюхера), пишет Типичный Херсон.

Во время разборок один из подростков выхватил пневматический пистолет и пальнул по сопернику – тот получил – ранения в зоне правого предплечья и правого бедра. Пострадавшего 15-летнего парня госпитализировали в Детскую областную клиническую больницу.

Подробности инцидента уточняются.

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