В Херсоне школьники на улице устроили стрельбу: подросток госпитализирован

Перепалка переросла в оружейный конфликт.
В Херсоне уличная перепалка между подростками переросла в драку со стрельбой.
Школьники выясняли отношения на улице Вишневой (бывшая Блюхера), пишет Типичный Херсон.
Во время разборок один из подростков выхватил пневматический пистолет и пальнул по сопернику – тот получил – ранения в зоне правого предплечья и правого бедра. Пострадавшего 15-летнего парня госпитализировали в Детскую областную клиническую больницу.
Подробности инцидента уточняются.
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