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"Новый год дома": Зеленский рассказал о новом обмене пленными "всех на всех"

4 декабря 2019, 14:10

Президент Украины заявил, что хочет возвращения из всех украинцев из российских тюрем.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский прояснил ситуацию с обменом пленными в формате "всех на всех". Глава украинского государства заявил, что узники Кремля должны встречать Новый год в дома со своими семьями.

"Первая победа, очень важная: мы встречаемся (в "нормандском формате", - ред.). Моряков и политических пленных мы вернули, но я бы очень хотел, чтобы Новый год наши люди встречали со своими семьями дома, в Украине", - сообщил Зеленский во время совместной с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Левеном пресс-конференции в Киеве в среду, 4 декабря, передает УНИАН.

При этом он отметил, что это вопрос является для него личным.

"Я действительно хочу большого обмена, который имеет название "всех на всех". Меня интересуют сами все наши, чтобы они все были дома", - подчеркнул украинский лидер.

Как ранее сообщал Главред, Украина, Россия и самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР" вышли на финальную стадию подготовки обмена пленными в формате "всех на всех".

Россия Владимир Зеленский нормандский формат обмен пленными
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