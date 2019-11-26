Обмен пленными между Украиной и Россией: Папа Римский сделал громкое заявление

Папа Римский привел в пример обмен пленными между Украиной и Россией / Reuters

Папа Римский Франциск в очередной раз заговорил о многострадальной эпопее - обмене пленными между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября, и назвал этот обмен - успешным примером переговоров.

Отметим, тогда из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

Так вот, по мнению Папы Римского, эти переговоры показательны тем, что они велись не об оружии, а о мирном обмене заключенными.

Папа Римский убежден, что этот поступок говорит о шагах стран к миру.

"Это хороший пример того, как шагом за шагом стороны идут к миру", — пояснил Франциск.

Напомним, ранее сообщалось, Россия и Украина обсуждают возможность нового этапа обмена пленными. По словам замглавы Министерства иностранных дел РФ Андрея Руденко, работа идет, однако согласованной даты пока нет.

"Непублично, но работа идет. Мы рассчитываем, что она принесет какие-то результаты", - отметил Руденко.

Он добавил, что сейчас в приоритете стоит, в первую очередь, проведение саммита "нормандской четверки".

Также напомним, 15 сентября Папа Римский Франциск поприветствовал обмен пленными между Москвой и Киевом.

Благодаря этому освобожденные "смогли заключить своих любимых в объятия", заявил понтифик во время молитвы на площади Святого Петра.