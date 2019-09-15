Папа Франциск воодушевился после обмена пленными между Украиной и Россией

Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск приветствует состоявшийся неделей ранее обмен пленными между Москвой и Киевом.

Благодаря этому освобожденные "смогли заключить своих любимых в объятия", заявил понтифик во время молитвы на площади Святого Петра в воскресенье, 15 сентября, сообщает Немецкая волна.

В то же время глава Святого престола помолился за скорейшее прекращение конфликта и продолжительный мир на востоке Украины.

Напомним, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

В России продолжают удерживать 113 украинцев, среди которых 89 крымских татар.