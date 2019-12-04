"Минировали" город и помогали боевикам "ДНР": в Киеве сцапали крупную ботоферму

Злоумышленники предоставляли услуги россиянам, а также боевикам "ДНР".
Ботофермы существуют, и сообщения о "минировании" - в том числе и их рук дело. В Киеве прекратили работу банды, которая занималась массовой регистрацией и продвижением фейковых аккаунтов в различных интернет-сервисах.
По информации, оперативники установили, что злоумышленники предоставляли услуги россиянам, а также боевикам "ДНР".
"Аккаунты затем использовались для проведения незаконных финансовых операций и пересылки почтой товаров, которые изъяты из законного оборота", - сказано в сообщении СБУ.
Кроме того, ботоферма рассылала ложные сообщения о "минировании" и распространяла деструктивные публикации в соцсетях и мессенджерах.
Так вот, в Киеве сотрудники СБУ конфисковали техническое оборудование для создания и эксплуатации ботоферм. Оно управляло массивом SIM-карт, рассылкой СМС-сообщений и виртуальными мобильными телефонами.
"Применялись также SIM-карты российских мобильных операторов связи, которые можно приобрести при кураторстве ФСБ РФ", - отметили в СБУ.
Также стало известно, что правоохранители установили организаторов ботофермы.
Напомним, ранее политтехнолог Дмитрий Раимов сообщил, что в Украине одна из лучших ботоферм находилась в Администрации президента Петра Порошенко.
"У нас несколько держателей ботоферм. Одна из лучших — в Администрации президента. В пресс-службах некоторых политиков есть свои маленькие ботофермы", — заявил Раимов.