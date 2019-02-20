Политтехнолог рассказал о ботоферме администрации Порошенко

В администрации Петра Порошенко одна из лучших ботоферм в Украине, утверждает политтехнолог / УНИАН

Политтехнолог Дмитрий Раимов сообщил, что в Украине одна из лучших ботоферм находится в Администрации президента Петра Порошенко.

В нашей стране есть несколько держателей ферм ботов, рассказал эксперт в интервью Гордону.

По словам собеседника, пресс-службы некоторых политиков имеют собственные маленькие ботофермы, также работают агентства, которые специализируются на ботах и предоставляют их услуги всем, кто в них нуждается.

"У нас несколько держателей ботоферм. Одна из лучших — в Администрации президента. В пресс-службах некоторых политиков есть свои маленькие ботофермы", — заявил Раимов.

Ранее директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин говорил Главреду, что на будущих президентских выборах в Украине Петр Порошенко будет использовать административный ресурс в полном объеме.