Политтехнолог рассказал о ботоферме администрации Порошенко

В Украине есть несколько держателей ботоферм, отметил эксперт.
Политтехнолог Дмитрий Раимов сообщил, что в Украине одна из лучших ботоферм находится в Администрации президента Петра Порошенко.
В нашей стране есть несколько держателей ферм ботов, рассказал эксперт в интервью Гордону.
По словам собеседника, пресс-службы некоторых политиков имеют собственные маленькие ботофермы, также работают агентства, которые специализируются на ботах и предоставляют их услуги всем, кто в них нуждается.
"У нас несколько держателей ботоферм. Одна из лучших — в Администрации президента. В пресс-службах некоторых политиков есть свои маленькие ботофермы", — заявил Раимов.
Ранее директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин говорил Главреду, что на будущих президентских выборах в Украине Петр Порошенко будет использовать административный ресурс в полном объеме.