Гибель полковника СБУ на Донбассе: нардеп рассказал о передаче тела

Украинской стороне передали тело Дмитрия Каплунова, написал нардеп / ssu.gov.ua

Народный депутат Роман Костенко сообщил, что враг передал украинской стороне тело погибшего на Донбассе бойца специального подразделения Центра спецопераций СБУ полковника Дмитрия Каплунова.

Нардеп написал о передаче тела на своей странице в Facebook и поблагодарил всех, кто приложил усилие к этому процессу.

Также политик отметил, что нужно разобраться, почему тело воина оказалось в руках противника.

"Героя Украины полковника Каплунова Дмитрия передали нам!.. Давайте похороним воина и разберемся, почему его тело оказалось в руках врагов!..", - добавил Костенко.

Напомним, 1 декабря стало известно, что на Донбассе в зоне операции Объединенных сил во время выполнения боевого двое защитников Украины погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Позже выяснилось, что один из погибших - Дмитрий Каплунов. Указом президента Владимира Зеленского погибшему бойцу посмертно присвоено звание Герой Украины.