Гибель полковника СБУ на Донбассе: нардеп рассказал о передаче тела

Необходимо разобраться, почему тело бойца оказалось в руках врага, отметил народный избранник.
Народный депутат Роман Костенко сообщил, что враг передал украинской стороне тело погибшего на Донбассе бойца специального подразделения Центра спецопераций СБУ полковника Дмитрия Каплунова.
Нардеп написал о передаче тела на своей странице в Facebook и поблагодарил всех, кто приложил усилие к этому процессу.
Также политик отметил, что нужно разобраться, почему тело воина оказалось в руках противника.
"Героя Украины полковника Каплунова Дмитрия передали нам!.. Давайте похороним воина и разберемся, почему его тело оказалось в руках врагов!..", - добавил Костенко.
Напомним, 1 декабря стало известно, что на Донбассе в зоне операции Объединенных сил во время выполнения боевого двое защитников Украины погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.
Позже выяснилось, что один из погибших - Дмитрий Каплунов. Указом президента Владимира Зеленского погибшему бойцу посмертно присвоено звание Герой Украины.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.