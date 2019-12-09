"Е*аная показуха": российский рэпер Моргенштерн поглумился над трауром в Одессе

Алишер Моргенштерн / 24СМИ

Моргенштерн (настоящее имя - Алишер Валеев) популярный российский видеоблогер и рэпер в весьма нахальной манере посмеялся на трауром, который объявили в Одессе после пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

"О трауре. Безусловно, произошла х*йня. Но для кого этот траур? Для чего он? Для тех, кто умер? Им по*уй, они умерли. Может, для их родственников?

Знаете, если бы я о про*бал ребенка, последнее, что бы я хотел, чтобы вся страна мне об этом напоминала. Поэтому я считаю, что траур - это просто е*аная показуха. Давайте вместо траура устроим день крика. С х*я ли пожарных проверок нет в колледже. На*уй показуху ", - заявил он прямо во время своего одесского концерта.

Напомним, мэр Одессы Геннадий Труханова объявил двухдневный траур по жертвам пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Позднее президент Украины Владимир Зеленский объявил траур по всей стране 9 декабря.