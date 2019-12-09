Забрали у детей и отдали боевикам: топ-чиновники Луганской ОГА погорели на краже

Задержание чиновников / сайт СБУ

Правоохранители задержали чиновников Луганской областной государственной администрации. Подозреваемые присвоили деньги, выделенные на строительство детского дома, и вывезли их к боевикам "ЛНР".

По данным СБУ, всего чиновники незаконно присвоили 10 миллионов гривен.

"Злоумышленники в несколько раз завысили стоимость строительных материалов, незаконно полученные деньги они перевели на счета нескольких фиктивных фирм-субподрядчиков, зарегистрированных в Харькове. Отмывание денег происходило через конвертационный центр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что часть средств коммерсант перевозил во временно оккупированный Луганск, где деньги вкладывались в строительную компанию, работающей на "бюджет" так называемой ЛНР.

Во время обысков сотрудники СБУ изъяли бухгалтерскую документацию и материалы, подтверждающие проведение сделки. Кромке того, обнаружен доказательства финансирования боевиков на Донбассе в размере более 2,6 миллиона гривен.

Как ранее сообщал Главред, в Киеве прекратили работу банды, которая занималась массовой регистрацией и продвижением фейковых аккаунтов в различных интернет-сервисах.