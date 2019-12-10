Стало известно о судьбе возвращенных из плена РФ украинских моряков

Украинские моряки а РФ / Новая газета

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко рассказал о судьбе освобожденных из российского плена украинских моряков. По его словам, украинцы вернулись к исполнению служебных обязанностей.

При этом он отметил, что моряки прошли курс реабилитации после возвращения.

"По здоровью уже все "в норме", приступили к исполнению своих обязанностей", - цитирует Воронченко Укринформ.

Кроме того, он указал, что некоторые моряки решили учиться дальше.

"Некоторые из моряков, вернувшихся из плена, намерены продолжать обучение в высших военных учебных заведениях, кто-то захотел повысить свой профессиональный уровень и перейти на другие классы кораблей. Кто-то остался в своих экипажах", - подытожил командующий ВМС.

Как ранее сообщал Главред, Украина предлагала организовать в Одессе встречу украинских моряков с генсеком НАТО Йенса Столтенберга, но в Альянсе отказали.