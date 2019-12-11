У Зеленского отказались выкладывать переписку с дипломатами США по давлению Трампа на Украину

Андрей Ермак / УНИАН

Андрей Ермак, занимающий должность помощника украинского президента Владимира Зеленского, принципиальным образом отказался выносить на суд публики собственную переписку с экс-специальным представителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером и остальными высокопоставленными американскими дипломатами.

Соответствующее заявление украинский чиновник сделал в интервью авторитетному американскому изданию Time.

"Я не намерен публиковать то, что я писал кому-либо. Этой – мой принцип", – заявил Ермак.

Помощник также отметил, что на его планы не публиковать переписку с американским дипломатами никак не повлияет тот факт, что ее часть уже была обнародована в ходе процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.

Напомним, ранее, в начале ноября, посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд публично рассказал о разговоре, состоявшемся у него с Андреем Ермаком. Американский дипломат недвусмысленно дам понять чиновнику - военная и прочая помощь от США Украине напрямую зависит от того, начнут ли украинские правоохранители расследования действий экс-вице-президента Джо Байдена и его Хантера. Немногим позднее в Сети было опубликовано видео, записанное на тайной встрече Ермака с экс-советником президента США Брайаном Ланзой.