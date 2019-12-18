Социологи выяснили, сколько украинцев верит в Святого Николая и Деда Мороза

Половина опрошенных украинцев верит в Святого Николая, выяснили социологи / УНИАН

Социологическая группа Рейтинг провела опрос и выяснила, что половина опрошенных граждан Украины верят в Святого Николая, а около трети - в Деда Мороза.

Больше всего респондентов сказали социологам, что верят в Святого Николая на западе нашей страны - 58%, говорится на сайте Рейтинга.

По его данным, в Святого Николая больше верят жители сел.

Социологи выяснили, что в Деда Мороза верит 31% опрошенных. "…в Деда Мороза относительно больше верят жители юга, горожане…", - отмечается в материале.

Опрос проводился с 5 по 8 декабря в форме личного формализованного интервью, в нем участвовали украинцы, которым уже исполнилось 18 лет. Опрошены 2 тысячи человек.

Напомним, по данным Рейтинга, в 2018 году в Святого Николая верили 43% опрошенных украинцев, а в Деда Мороза - 25%. День Святого Николая в Украине ежегодно отмечается 19 декабря.