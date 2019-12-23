"Сотрясение, ссадины": на Львовщине серьезно "отметелили" копа

Во Львовской области полицейский получил от пьяного водителя / facebook.com/MVS

В ночь на понедельник, 23 декабря, в одном из поселков Жолковского района Львовской области правоохранители остановили автомобиль Opel Omega, который нарушил правила.

Водитель иномарки был пьян, сказал, что у него нет с собой документов и начал убегать, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Львовщине.

По данным ведомства, полицейские догнали беглеца, и злоумышленник избил одного из копов - у пострадавшего остались ссадины, диагностировано сотрясение мозга.

В полиции добавили, что злоумышленником оказался 23-летний житель Жолковского района.

Водителю сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса - угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, и ч. 2 ст. 342 - сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа.

Также на злоумышленника составили протоколы за управление машиной без документов и в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Сумах правоохранители остановили иномарку и столкнулись с "черной магией" - женщина, которая была за рулем авто, после замечания трижды прокляла всех полицейских, которые "сдирают" с людей штрафы.