"Стремительное обрушение": эксперты рассказали, упадут ли в Украине всерьез цены на топливо

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Во вторник, 24 декабря, крупные украинские сети, торгующие топливом, снизили в среднем на 1 гривну с литра - на все марки.

Об этом свидетельствуют результаты оперативного мониторинга, проведенного экспертами "Консалтинговой группы "А-95"".

По их мнению, к такому положению вещей привела встреча, которую в Офисе президента на Банковой провел Владимир Зеленский с ведущими нефтетрейдерами Украины.

Далее, эксперты выразили уверенность в том, что цены на топливо для украинцев продолжат снижение.

"У рынка есть потенциал для снижения, уверен, сегодняшний шаг будет не последним, – сказал нам. Участники рынка также рассчитывают на встречное движение властей в вопросе борьбы с нелегальными АЗС. Процесс снижения уже и так идет, хотя и очень медленно. Думаю, о чем можно говорить уверенно, так это о том, что встреча придала ему ускорение", - заявил директор А-95 Сергей Куюн.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял о том, что сети украинских автозаправок обязаны отреагировать на укрепление гривны и снизить цены на топливо для потребителей.