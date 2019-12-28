СМИ назвали имена осужденных сепаратистов, которых выдаст Украина

Обмен пленными / УНИАН

Украина выдаст двух осужденных сепаратистов "ЛНР" в рамках предстоящего обмена пленными. По информации СМИ, ими станут Валерия Ефименко и Дениса Петрова.

По сообщению "Украинской правды", действия Валерия Ефименко квалифицированы по ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины - участие в заговоре, направленная на планирование, подготовку агрессивной войны, ведение агрессивных военных действий, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Наказание Ефименко избрали в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев без конфискации имущества.

Обвиняемый свою вину признал полностью, 24 декабря между обвиняемым и прокурором заключено соглашение о признании виновности.

Денис Петров обвиняется по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины - содействие деятельности террористической организации. Свою виновность обвиняемый признал полностью. Приговором суда Петрову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет без конфискации имущества.

Мера пресечения Ефименко и Петрову отменяется с момента их обмена на лиц военных формирований Украины и гражданских заложников, находящихся в плену "ЛНР" и "ДНР".

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По данным обвинения, в начале апреля 2014 года Ефименко "создал на территории Луганска батальон под названием "Леший", в состав которого на добровольной основе и единства преступных намерений вошло примерно 400-600 человек".

Также Ефименко осуществлял охрану захваченной административного здания Управления СБУ в Луганской области и осуществлял дежурство на блокпостах у Северодонецка.

Петров, по данным суда, осуществлял сбор и передачу информации, связанной с перемещениями и местами дислокации подразделений ВСУ и других правоохранительных органов Украины на территории проведения АТО.

Ранее сообщалось, что журналистов на пустят на обмен пленными.