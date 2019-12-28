"Здесь нам не рады": журналистов не ждут на обмене пленными

В пресс-центре штаба также разъяснили, что штаб не является организатором мероприятия по обмену.
Во время предстоящего обмена удерживаемыми лицами 29 декабря, договоренность о котором была достигнута на Нормандском формате, работа представителей СМИ не предусмотрена.
"Работа прессы на данном мероприятии не предусмотрена. К сожалению. Не будем ни мы работать, ни вы. Это не наше решение. Мы это мероприятие только обеспечиваем - даем техническую помощь, медицинскую, охрану. Решения принимают не в штабе ООС", - рассказал спикер штаба ООС Виталий Саранцев.
Также он сказал, что "Офис президента пообещал предоставить все стримы, которые они там по возможности сделают, и видео", - добавил Саранцев.
В пресс-центре штаба также разъяснили, что штаб не является организатором мероприятия по обмену.
"Мы обеспечиваем только охрану", - сказали в штабе. Там сообщили, что за аккредитацией нужно обращаться в Офис президента.
При этом, где именно территориально будет проходить мероприятие по обмену, в штабе сказать не смогли.
Напомним, Чумак сообщил подробности подготовки обмена пленными.
Также Главред писал, что Зеленский назвал дату обмена пленными на Донбассе.