"Здесь нам не рады": журналистов не ждут на обмене пленными

Обмен пленными архив / "РИА Новости Украина"

Во время предстоящего обмена удерживаемыми лицами 29 декабря, договоренность о котором была достигнута на Нормандском формате, работа представителей СМИ не предусмотрена.

"Работа прессы на данном мероприятии не предусмотрена. К сожалению. Не будем ни мы работать, ни вы. Это не наше решение. Мы это мероприятие только обеспечиваем - даем техническую помощь, медицинскую, охрану. Решения принимают не в штабе ООС", - рассказал спикер штаба ООС Виталий Саранцев.

Также он сказал, что "Офис президента пообещал предоставить все стримы, которые они там по возможности сделают, и видео", - добавил Саранцев.

В пресс-центре штаба также разъяснили, что штаб не является организатором мероприятия по обмену.

"Мы обеспечиваем только охрану", - сказали в штабе. Там сообщили, что за аккредитацией нужно обращаться в Офис президента.

При этом, где именно территориально будет проходить мероприятие по обмену, в штабе сказать не смогли.

Напомним, Чумак сообщил подробности подготовки обмена пленными.

Также Главред писал, что Зеленский назвал дату обмена пленными на Донбассе.