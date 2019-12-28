  1. Главная
  3. Политика

"Здесь нам не рады": журналистов не ждут на обмене пленными

28 декабря 2019, 19:51

В пресс-центре штаба также разъяснили, что штаб не является организатором мероприятия по обмену.

Обмен пленными архив
Обмен пленными архив / "РИА Новости Украина"

Во время предстоящего обмена удерживаемыми лицами 29 декабря, договоренность о котором была достигнута на Нормандском формате, работа представителей СМИ не предусмотрена.

"Работа прессы на данном мероприятии не предусмотрена. К сожалению. Не будем ни мы работать, ни вы. Это не наше решение. Мы это мероприятие только обеспечиваем - даем техническую помощь, медицинскую, охрану. Решения принимают не в штабе ООС", - рассказал спикер штаба ООС Виталий Саранцев.

Также он сказал, что "Офис президента пообещал предоставить все стримы, которые они там по возможности сделают, и видео", - добавил Саранцев.

В пресс-центре штаба также разъяснили, что штаб не является организатором мероприятия по обмену.

"Мы обеспечиваем только охрану", - сказали в штабе. Там сообщили, что за аккредитацией нужно обращаться в Офис президента.

При этом, где именно территориально будет проходить мероприятие по обмену, в штабе сказать не смогли.

Напомним, Чумак сообщил подробности подготовки обмена пленными.

Также Главред писал, что Зеленский назвал дату обмена пленными на Донбассе.

журналисты штаб АТО обмен пленными
Сейчас вы просматриваете новость «"Здесь нам не рады": журналистов не ждут на обмене пленными». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:51
"Здесь нам не рады": журналистов не ждут на обмене пленными
19:50
Легкие новогодние салаты 2020: изумительные салаты на праздник Видео
19:35
"Это слишком": Вакарчук раскритиковал реформы Зеленского
19:23
"Переживаю позор": Чумак сообщил подробности подготовки к обмену пленными
18:54
"Задница тяжелая, свинцовая дупа": Усика потроллили в жюри Лиги смеха Видео
18:50
Полетели головы: Кабмин уволил главу АРМА
18:50
Х-Фактор 10 сезон 16 выпуск смотреть онлайн 28-12-2019 Финал Видео
18:14
Реформа Укрзализныци: выяснились основные этапы
18:13
В Нацбанке назвали курс на новогодние праздники
17:47
В горсовете Николаева прошли обыски: мэр назвал причину
17:32
В Нафтогазе пояснили роль Зеленского во взыскании долга с Газпрома
17:20
Астролог сказал, какие дела будут крайне удачными под Новый год
17:15
"Он плох": Познер раскрыл скандальные факты о Путине
17:00
Бежевый маникюр на Новый год 2020 – самый нежный новогодний маникюр 2020 фото Фото
16:48
Открытие Шулявского моста: Кличко на квадроцикле удивил нарядом - видео Видео
16:20
На Донбассе закрывают один из пунктов пропуска: все подробности
15:48
Дело на $7,4 млрд: Кабмин дал добро мировому соглашению с Газпромом
15:15
"Мы ждем": Зеленский назвал дату обмена пленными на Донбассе
15:15
Новогодний маникюр на короткие ногти 2020 – модный и красивый маникюр на Новый год 2020 фото Фото
15:02
Что происходит с делами Майдана: Рябошапка объяснил ситуацию новой главе ГБР
14:50
В Минобороны ответили на фейк о "выселении штаба ВМС"
14:25
Третий день газовых посиделок в Вене: в Газпроме раскрыли детали
14:11
Изменение тарифов на коммуналку: киевлян ждут новые цены в платежках
14:00
Емельяненко - Джексон: последние новости перед боем
13:35
"Кидок монобольшинства": в Раде дали "зеленый свет" закону о продаже земли
13:28
"Главная пися королева": Maruv в сексуальном наряде взбудоражила сеть
13:12
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: губительные перемены и родственная душа
13:06
Пристайко предостерег Францию и Германию от проблем из-за Северного потока-2
13:00
Стрижка кроп 2020 – самая стильная мужская стрижка нового года фото Фото Видео
12:50
Стала известна кандидатура на пост главы Львовской ОГА
12:30
От сердца до стволовых клеток: в Украине утвердили цены на пересадку органов
12:30
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 18 выпуск 3 сезон 27-12-2019 Видео
12:00
Обмен пленными: в Харькове обвиняемым в теракте суд дал пожизненное и отпустил Видео
11:30
Под Киевом пьяный горе-отец до смерти забил своего 4-летнего сына
11:24
Обмен пленными: Украина удалила из списка 11 бывших беркутовцев - адвокат
11:14
Победа над Газпромом: Коболев и Витренко обогатятся еще на $25 млн
11:00
Прорыв или изоляция: что Украину ждет на международной арене в 2020 году
10:48
Санкции США против Северного потока-2: Еврокомиссия заступилась за участников проекта
10:32
"Го*но и палки": эксперт объяснил, что не так с испытаниями Шулявского моста Фото
10:17
Съел и протрезвел: названы продукты, которые "воскресят" после новогоднего стола
09:54
В Казахстане назвали три версии крушения самолета Fokker-100
09:26
Обмен пленными в формате 55 на 87: в "ДНР" подтвердили дату
09:24
Еще один российский канал покажет сериал Квартала 95
09:07
"Путин несет пургу, Россия в дерьме": Пушков оценил отказ Берлина предоставить Украине помощь
09:00
В Харькове неизвестные подожгли здание обладминистрации Видео
08:53
Гороскоп на 28 декабря всех знаков Зодиака: новые покровители и плевок в душу
08:30
Салат из крабовых палочек: топ-5 популярных рецептов с рисом, сыром, грибами и креветками
08:28
Крушение самолета в Казахстане: нашли черный ящик Фото Видео
08:22
Назначение на крупные должности грантоедов - идеальная схема мнение
08:01
Импичмент Трампу: Байден объяснил свой отказ давать показания в Сенате США
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять