Атака мочой: напавшего под судом на журналиста отправили под домашний арест

Полиция расследует нападение на журналиста / УНИАН

Подозреваемому в препятствовании деятельности журналисту Дмитрию Кучеру суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

"Суд избрал меру пресечения подозреваемому в препятствовании деятельности, хулиганстве и угрозах насилием журналисту. Фигурант находится под ночным домашним арестом", - сообщили в полиции Киева.

Как подчеркивается в сообщении, 24 декабря в столичную полицию поступила "информация от журналистов" относительно противоправных действий в отношении них на территории Апелляционный суд Киева.

По данным полиции, подозреваемым оказался житель Киевской области, 1990 года рождения, ранее попадавший в поле зрения правоохранителей за нападение с ножом на жителя столицы.

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Фигуранту объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 2 ст. 296 (Хулиганство), а также ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве возле здания апелляционного суда группа активистов атаковала журналиста Дмитрия Кучера, облив его мочой.