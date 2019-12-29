Bloomberg озвучило главное достижение Путина за 20 лет правления

Путин интересен одной отличительной особенностью / Reuters

Журналисты подвели итоги 20-летнего правления президента России Владимира Путина.

Как сообщает Bloomberg, главным достижением российского лидера агентство назвало способность наращивать геополитическое влияние при весьма скромном бюджете.

По сведению автором материала, США тратят на оборону в два раза больше, чем Россия на все сферы. При этом Москва охватила влиянием Ближний Восток и уже расширяет влияние на Африку.

Агентство пишет, что можно говорить о финансовом балансе в стране при Путине, к этому результату привела осторожность Москвы в финансовых вопросах.

Как отмечается в статье, за 20 лет правления Путина Россия смогла восстановить значительную часть влияния, потерянного после распада СССР. Уточняется, что российский лидер агрессивно присоединяет территории, укрепляет связи с Китаем, продает вооружение входящей в блок НАТО Турции, а также влияет на военные конфликты в Сирии и на Донбассе.

Как ранее сообщалось,на улицах Херсона появился новый бигборд, на котором изображен президент России Владимир Путин.

Напомним, ранее мэр Херсона Владимир Николаенко отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что украинское Причерноморье является "исконно русской территорией".