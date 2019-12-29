"Путин топчет мою землю ": украинец во время освобождения пообещал боевикам "ДНР" вернуться

В Украину вернулись освобожденные заложники / Reuters

Освобожденный из плена "ДНР" украинец Виктор Савин пообещал боевикам вернуться в свой родной город Донецк.

Он подчеркнул, что пять лет провел в заключении в нечеловеческих условиях, и лишь три месяца из этого времени провел в колонии, которую назвал "санаторием", по сравнению с подвалом.

"Вы понимаете, что такое пять лет в подвале. В колонии нормально, но пытают не в колонии и допрашивают тоже не в колонии", - подчеркнул бывший заложник.

Савин также пообещал вернуться в родной город и обвинил президента РФ Владимира Путина в агрессии против Украины.

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"Мы на долго не прощаемся. Это мой родной город, я родился и вырос в нем. Я представлял Донецк от города Макеевка, я много сделал для города и за это я сидел в своем же городе, в своей же колонии, которой много помогал. Владимир Путин напал на мою страну, топчет мою землю… Меня пытали представители России, меня охраняли бойцы ВДВ России. Я сам десантник, я знаю, кто есть кто", - добавил Савин.

Звернення Василя Савіна, якого звільняють з ОРДО pic.twitter.com/pGYISsKylG — Радіо Свобода (@radiosvoboda) December 29, 2019

Напомним, ранее освобожденный украинец рассказал об издевательствах в тюрьмах "ЛНР".