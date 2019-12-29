"Исконные болота под Москвой": в Херсоне потроллили Путина бигбордом

В Херсоне высмеяли президента РФ.
На улицах Херсона появился новый бигборд, на котором изображен президент России Владимир Путин.
Вместе с фото российского лидера на изображении нанесена надпись "ХLO", вероятно являющаяся отсылкой к популярной песне, высмеивающей Путина.
Об установке бигборда с троллингом Путина в Херсоне сообщил Анатолий Штефан Штирлиц.
"Херсон брависсимо! Это именно тот момент, когда есть стальные яйца и позиция", прокомментировал он фото в Twitter.
Напомним, ранее мэра Херсона Владимир Николаенко отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что украинское Причерноморье является "исконно русской территорией".
"Исконные русские территории - это болота под Москвой. Все остальное - это территории, которыми московиты завладели благодаря собственной животной жестокости и коварству. Нарушение договоренностей, пренебрегая обещаниями, используя моменты слабости соседей, собственноручно создавая внутренние кризисы в соседних государствах, они сумели построить огромную империю. Эта империя стоит на костях. На костях миллионов людей, чьи жизни не значили для московитов ничего. Это кости и наших предков тоже", - подчеркнул городской голова.