"Исконные болота под Москвой": в Херсоне потроллили Путина бигбордом

Владимир Путин / Reuters

На улицах Херсона появился новый бигборд, на котором изображен президент России Владимир Путин.

Вместе с фото российского лидера на изображении нанесена надпись "ХLO", вероятно являющаяся отсылкой к популярной песне, высмеивающей Путина.

Об установке бигборда с троллингом Путина в Херсоне сообщил Анатолий Штефан Штирлиц.

"Херсон брависсимо! Это именно тот момент, когда есть стальные яйца и позиция", прокомментировал он фото в Twitter.

Напомним, ранее мэра Херсона Владимир Николаенко отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что украинское Причерноморье является "исконно русской территорией".

"Исконные русские территории - это болота под Москвой. Все остальное - это территории, которыми московиты завладели благодаря собственной животной жестокости и коварству. Нарушение договоренностей, пренебрегая обещаниями, используя моменты слабости соседей, собственноручно создавая внутренние кризисы в соседних государствах, они сумели построить огромную империю. Эта империя стоит на костях. На костях миллионов людей, чьи жизни не значили для московитов ничего. Это кости и наших предков тоже", - подчеркнул городской голова.