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Поезд в огне: под Николаевом прямо на ходу загорелся локомотив пассажирского состава

3 января 2020, 08:05

Предварительная причина пожара - короткое замыкание высоковольтного кабеля.

загорелся поезд
Тепловоз горел около часа / скриншот

В Николаевской области произошло ЧП на железной дороге - прямо на ходу загорелся тепловоз пассажирского поезда Харьков-Херсон. Инцидент случился недалеко от железнодорожной станции Любино. 

Тепловоз горел около часа. Машинист и проводники попытались самостоятельно потушить огонь, однако у них ничего не вышло, на место пожара прибыли спасатели, передает ТСН. Предварительная причина пожара - короткое замыкание высоковольтного кабеля. 

Сообщается, что пострадавших в результате пожара нет. Пассажиров не эвакуировали. Поезд доехал до конечной станции через 4 часа уже с другим тепловозом. 

Напомним, 16 ноября в Николаевской области загорелся дизельный пассажирский поезд.  Инцидент произошел днем возле станции Новокатериновка Веселиновского района. Пострадавших среди пассажиров нет. 

10 сентября на Волыни прямо на ходу загорелся поезд сообщением Кварц-Сапежанка с пассажирами. Внезапный пожар произошел на станции Дубовая Корчма.  Пассажиров поезда эвакуировали, работникам удалось оперативно потушить огонь, после чего состав продолжил движение.

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