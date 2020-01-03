Поезд в огне: под Николаевом прямо на ходу загорелся локомотив пассажирского состава

Тепловоз горел около часа / скриншот

В Николаевской области произошло ЧП на железной дороге - прямо на ходу загорелся тепловоз пассажирского поезда Харьков-Херсон. Инцидент случился недалеко от железнодорожной станции Любино.

Тепловоз горел около часа. Машинист и проводники попытались самостоятельно потушить огонь, однако у них ничего не вышло, на место пожара прибыли спасатели, передает ТСН. Предварительная причина пожара - короткое замыкание высоковольтного кабеля.

Сообщается, что пострадавших в результате пожара нет. Пассажиров не эвакуировали. Поезд доехал до конечной станции через 4 часа уже с другим тепловозом.

Напомним, 16 ноября в Николаевской области загорелся дизельный пассажирский поезд. Инцидент произошел днем возле станции Новокатериновка Веселиновского района. Пострадавших среди пассажиров нет.

10 сентября на Волыни прямо на ходу загорелся поезд сообщением Кварц-Сапежанка с пассажирами. Внезапный пожар произошел на станции Дубовая Корчма. Пассажиров поезда эвакуировали, работникам удалось оперативно потушить огонь, после чего состав продолжил движение.