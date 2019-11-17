Под Николаевом загорелся пригородный поезд с пассажирами: опубликованы фото

Поезд загорелся возле станции Новокатериновка/ Фото mk.dsns.gov.ua

В Николаевской области загорелся дизельный пассажирский поезд. Инцидент произошел днем в субботу, 16 ноября, возле станции Новокатериновка Веселиновского района. Пострадавших среди пассажиров нет.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС области, сообщение о пожаре дизельного поезда посупило в Службу спасения в 13:23. Поезд двигался по направлению Колосовка-Николаев.

Прибыв на место ЧП, спасатели установили, что огнем был охвачен последний вагон и тягач. Другие вагоны, в которых находились пассажиры, отцепили и направили на место назначения по маршруту еще до прибытия спасателей.

Огонь охватил площадь в 50 "квадратов". В 14:00 пожар был локализован, а в 15:25 – ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.

Фото mk.dsns.gov.ua

Фото mk.dsns.gov.ua

Напомним, на Волыни 10 сентября прямо на ходу загорелся поезд сообщением Кварц-Сапежанка с пассажирами. Внезапный пожар произошел на станции Дубовая Корчма. Пассажиров поезда эвакуировали, работникам удалось оперативно потушить огонь, после чего состав продолжил движение.