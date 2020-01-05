Убийство в Одессе: женщина пригласила экс-мужа на Новый год и забила его скалкой

В квартире обнаружили окровавленную скалку / скриншот

В Одессе празднование Нового года 2020 в одной из квартир закончилось убийством - женщина забила своего бывшего супруга деревянной скалкой. 43-летний мужчина скончался на месте.

Сообщение в полицию поступило 2 января. По данным правоохранителей, женщина пригласила экс-мужа в гости. Во время распития алкогольных напитков между бывшими супругами возникла ссора. В результате 40-летняя женщина несколько раз ударила мужчину по голове тупым предметом.

В полиции также уточнили, что женщина, позвонив на линию 102, пожаловалась на "домашнее насилие". По приезду на место правоохранители увидели в квартире тело мужчины с разбитой головой и женщину в окровавленной одежде. В квартире полицейские изъяли возможное орудие преступления - скалку - и несколько других вещей.

43-летний мужчина скончался на месте / скриншот

Одесситку задержали по подозрению в умышленном убийстве. Ей сообщили о подозрении в совершении преступления, на данный момент избирается мера пресечения.

Напомним, 29 декабря в Ровно в одном из домов в коридоре общего пользования обнаружили тело мужчины с ножевыми ранения в области шеи. Погибшим оказался хозяин одной из квартир - 59-летний мужчина. В жилье соседа убитого - 41-летнего мужчины - найдены кухонный нож и одежда, на которых были следы крови.