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"Жуткое убийство": в Ровно в доме найден зарезанным мужчина

31 декабря 2019, 09:30

В Ровно убит 59-летний местный житель.

В Ровно зарезан мужчина - Новости Украины
В Ровно зарезали мужчину / Скриншот с rv.npu.gov.ua

В Ровно в одном из домов в коридоре общего пользования обнаружили тело мужчины с ножевыми ранения в области шеи.

Тело нашли в воскресенье вечером, 29 декабря, погибшим оказался хозяин одной из квартир - 59-летний мужчина, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Ровенщине.

Начато производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса - умышленное убийство.

В полиции добавили, что в жилье соседа убитого - 41-летнего мужчины - найдены кухонный нож и одежда, на которых были следы крови.

В Ровно зарезан мужчина - Новости Украины
В Ровно зарезали мужчину / rv.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Северске Донецкой области 35 летний мужчина у своего двора из охотничьего ружья застрелил трех соседей - мужчин в возрасте 52, 56 и 60 лет, а потом выстрелил в себя и скончался.

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