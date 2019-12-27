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Под Бахмутом мужчина убил трех соседей и застрелился

27 декабря 2019, 15:13

Правоохранители полагают, что причиной тройного убийства на Донбассе мог стать бытовой конфликт.

Под Бахмутом мужчина расправился с соседями
В Северске мужчина расправился с соседями / bryansktoday.ru

В четверг, 26 декабря, около полуночи под Бахмутом - в Северске Донецкой области - мужчина возле своего двора из охотничьего ружья застрелил трех соседей, а потом выстрелил в себя и скончался.

Стрелок - 35 летний мужчина - смертельно ранил мужчин в возрасте 52, 56 и 60 лет, сообщили в полиции региона.

По предварительным данным, причиной убийства стал бытовой конфликт.

"…трагедии, вероятно, предшествовала ссора между соседями. К 35-летнему мужчине пришли владельцы соседних домов. Во время конфликта хозяин открыл огонь из ружья...", - выяснили копы.

Начато производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса - умышленное убийство.

Ранее сообщалось, что в селе Садки Винницкой области 28-летний местный житель у своего дома угрожал гранатой двум гостям - 25-летнему парню и своему ровеснику, боеприпас взорвался, все парни получили травмы, а позже самый младший из них скончался в реанимации.

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