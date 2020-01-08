Крушение самолета МАУ: в Борисполе собираются родственники погибших - фото

Родственники погибших во время крушения самолета МАУ прибывают в Борисполь

Родственники и друзья погибших во время авиакатастрофы самолета МАУ в Иране приезжают в аэропорт Борисполь.

Также, по информации СМИ, среди присутствующих и руководство компании.

Ранее Главред писал, что украинский самолет Boeing 737 авиакомпании Международные украинские авиалинии, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

Родственники погибших во время крушения самолета МАУ прибывают в Борисполь

Фото погибших во время авиакатастрофы МАУ в Иране

Предварительно установлен, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737,который упал возле аэропорта Тегерана, будет сложно узнать из-за высокой степени повреждений.

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Спасатели обнаружили "черный ящик " украинского самолета Boeing 737, который разбился сразу после взлета.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал катастрофу украинского самолета МАУ в Иране.