"Помолитесь": появились фото украинок, погибших при крушении самолета МАУ в Иране

Крушение самолета МАУ в Иране / Фото ISNA

Крушение самолета МАУ в Иране унесло жизни экипажа лайнера и всех пассажиров, среди которых находись две украинки. Погибшими женщинами оказались Елена Малахова и Ольга Кобюк.

Муж Малаховой попросил помолиться за его супругу.

"Помолитесь. Не хотел публичности. Но, думаю, что надо помолиться за мою Елену и всех погибших", - написал мужчина в Facebook.

Известно, что 38-летняя Малахова была директор авиакомпании СкайАвиаТранс, которая занималась грузовыми перевозками.

Также, по данным издания Апостроф, 61-летняя Кобюк проживала с мужем в Иране, но в тот трагический день отправилась в гости к дочери.

Как ранее сообщал Главред, в сети появилась последнее фото экипажа рейса PS752, который потерпел крушение под Тегераном.