Дипломат рассказал, как и почему Украине придется лавировать между Китаем и США

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Официальному Киеву нужно пересмотреть перечень своих стратегических мировых партнеров и точно понять, какие страны в реальном режиме будут вкладывать в Украину инвестиции.

Соответствующее мнение во время видеоконференции портала ДС озвучил эксперт и глава Дипломатической академии при МИД Украины Сергей Корсунский.

"Сегодняшняя геополитическая ментальность уже стала мейнстримом. Один из аспектов - это прагматизм, и он просто зашкаливает. Вот пример Китая - с одной стороны, есть страны, которые очень ориентируются на США, однако они не могут игнорировать Китай. Эта страна легче даст тебе кредиты, легче ее можно сдвинуть на инвестиционные или инфраструктурные совместные проекты. Те же немцы - с одной стороны, они нас поддерживают по Донбассу, по Крыму, а с другой - Северный поток. И таких друзей у нас много", - заявил он.

Напомним, ранее украинский дипломат и экс-заместитель МИД Украины Александр Чалый назвал главный прорыв нормандского саммита, состоявшегося в Париже 9 декабря.