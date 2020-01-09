"Захватить мир": дипломат рассказал о планах Ирана и войне с Западом

Армия Ирана / Reuters

Иран, разбомбивший военную базу США, пытается стать реализовать свой план и стать мировой империей. По словам израильского дипломата и бывшего посла в Украине и РФ Цви Магена, у иранских властей нет ресурсов для сопротивления Западу.

"Его (Иран, - ред.) можно сравнить с коммунизмом, который хотел захватить весь мир и планировал мировую революцию. Иран тоже нацелен на создание мировой империи, но на первых порах – на региональную империю. Он хочет объединить мусульман всего мира и, будучи уже мировой державой, захватить власть", – рассказал Маген в интервью Обозревателю.

При этом он отметил, что иранские угрозы ядерным оружием нужны только для того, чтобы постоянно держать мир в напряжении.

"Ядерного оружия у него нет, и это основная причина всей этой мировой суеты. Все пытаются застопорить, остановить процесс его создания Ираном. Несмотря на это, он грозится, что продолжит разрабатывать его, мол, ему не нравится, как к нему относятся и у него свои планы на будущее. Уверен, что Ирану не дадут создать ядерное оружие", – считает дипломат.

Также экс-посол сомневается, что Иран развяжет полномасштабную войну против США, потому что не может противостоять.

"Иран-то грозится, но он не в состоянии вести реальные военные действия против США тем более. И знаете, против Израиля тоже. Все это имеет совершенно другой эффект и направлено в русло информационной войны, мол, мы такие сильные. Иран пытается торговаться за исход будущих результатов. Возможностей для противостояния у него нет, поэтому он задействовал террор, удары по судоходству и другим объектам в районе Персидского залива", – подытожил Маген.

Как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп обратился с посланием к нации в связи с ракетной атакой Ирана на американскую военную базу, расположенную в Ираке.