Неудачная экскурсия: во Львове отравились дети из Харькова

Массовое отравление / УНИАН

Во Львове пятеро детей из города Харькова попали в больницу с симптомами кишечной инфекции.

По информации департамента по вопросам здравоохранения Львовской ОГА, дети приехали во Львов в составе группы из 13 человек и 9 января питались в двух учреждениях общественного питания в центре Львова: кафе Перша Гуральня на Площади Рынок и Пузатой хате на Сечевых Стрельцов. .

Медики оценивают состояние потерпевших как средней тяжести.

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