"Купил у бабушки": 18-летний парень из-за грибов оказался в реанимации

На Кировоградщине парень из-за грибов оказался в реанимации / kafanews.com

В Кировоградской области 18-летний житель города Александрия на стихийном рынке купил у бабушки дикорастущие грибы, полакомился ими и отравился.

Парень из-за отравления грибами попал в реанимацию, сообщили в Кировоградском областном лабораторном центре.

По его данным, парень находится в реанимации в состоянии средней тяжести.

"Потерпевший, почувствовав первые симптомы болезни (тошноту и рвоту), сразу обратился в лечебное учреждение...", - отмечается в сообщении.

Напомним, в 2018 году на Кировоградщине 13 человек отравились дикорастущими грибами, двое пострадавших - скончались.