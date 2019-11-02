"Купил у бабушки": 18-летний парень из-за грибов оказался в реанимации

У парня из-за грибов была тошнота и рвота.
В Кировоградской области 18-летний житель города Александрия на стихийном рынке купил у бабушки дикорастущие грибы, полакомился ими и отравился.
Парень из-за отравления грибами попал в реанимацию, сообщили в Кировоградском областном лабораторном центре.
По его данным, парень находится в реанимации в состоянии средней тяжести.
"Потерпевший, почувствовав первые симптомы болезни (тошноту и рвоту), сразу обратился в лечебное учреждение...", - отмечается в сообщении.
Напомним, в 2018 году на Кировоградщине 13 человек отравились дикорастущими грибами, двое пострадавших - скончались.