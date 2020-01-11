В Украине следует ввести военное положение – бывший министр обороны

Марчук убежден, что в Украине следует ввести военное положение / УНИАН

В Украине следовало бы хотя бы на короткий срок ввести военное положение, "чтобы все почувствовали, что у нас война", заявил бывший премьер министр, экс-секретарь СНБО, экс-министр обороны, бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Евгений Марчук, который ранее рассказал, что разведение сил – обязательный элемент урегулирования.

"С одной стороны, хорошо, что не все люди чувствуют войну, а с другой стороны, это плохо. Я не раз убеждался, что люди многого не понимают и не поддерживают, потому что не знают реалий войны. Похоронки - худший способ информирования населения о реалиях войны. Консолидированная нация, как ценность и важная составляющая национальной безопасности - это продукт длительной и постоянной работы, и это должна быть одна из доминирующих вещей в работе всего государственного аппарата, но с подробно расписанной Государственной программой и под жестким контролем СНБО", - особо отметил Марчук.

При этом Марчук подчеркнул, что "война и взбудораженная демократия в наших реалиях - плохие партнеры".

"Когда враг сам исповедует тоталитаризм в своем государственном управлении и методы борьбы против тебя использует очень далекие от демократии и международно-правовых норм, а ты должен свято исповедовать демократические принципы, ты будешь проигрывать, если не сейчас, то в недалекой перспективе", - объяснил бывший министр обороны Украины, передает Главком.

Читайте такжеВоенное положение: Рада поддержала закон Зеленского об оборонеНапомним, ранее представитель Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске Евгений Марчук принял решение о завершении деятельности в Минском процессе.

"Друзья, должен сообщить вам новость. Сегодня, 19 мая 2019, я остановил свою четырехлетнюю волонтерскую деятельность в Минском процессе", - написал Марчук в Facebook.

Также ранее Евгений Марчук заявлял, что из украинского бюджета жителям оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей в течение четырех минувших лет выплатили пенсий на 80 млрд грн.