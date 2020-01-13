На Сумщине на ходу загорелся пассажирский поезд

В Сумской области загорелся поезд / Фото sm.dsns.gov.ua

В воскресенье, 12 января, в Сумской области недалеко от Тростянца произошло ЧП - в кабине дизель-поезда вспыхнул пожар. Поезд следовал в Мерчик Харьковской области. В результате пожара пострадавших нет.

Инцидент произошел около 15:45 на железнодорожной станции Боромля в селе Новгородское. Пассажиров эвакуировали из поезда. Как сообщает пресс-служба управления ГосЧС в Сумской области, железнодорожники начали тушить пожар самостоятельно с помощью огнетушителей. Им удалось отсоединить горящий вагон, а поезд с четырьмя пассажирским вагонами отбуксировали на станцию Смородино.

Спасатели ликвидировали пожар в течение часа. В результате возгорания повреждена кабина дизель-поезда на площади до 5 квадратных метров. Задержки в движении поездов не было.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки тепловоза.

Фото sm.dsns.gov.ua

Напомним, 3 января 2020 года в Николаевской области прямо на ходу загорелся тепловоз пассажирского поезда Харьков-Херсон. Инцидент случился недалеко от железнодорожной станции Любино. Тепловоз горел около часа. Машинист и проводники попытались самостоятельно потушить огонь, однако у них ничего не вышло, на место пожара прибыли спасатели.

10 сентября 2019 года на Волыни прямо на ходу загорелся поезд сообщением Кварц-Сапежанка с пассажирами. Внезапный пожар произошел на станции Дубовая Корчма. Пассажиров поезда эвакуировали, работникам удалось оперативно потушить огонь, после чего состав продолжил движение.