Погибла целая семья: возможная причина ужасного ДТП на Днепропетровщине

Возможно, авария произошла после того, как водитель внедорожника не справился с управлением, сообщили в полиции.
У села Вишневое Пятихатского района Днепропетровской области в результате ДТП, в которое попал внедорожник Toyota Land Cruiser, погибла целая семья.
В результате аварии погибли муж и жена, их дочь и еще одна женщина, сообщили в Главном управлении Нацполиции в регионе.
По предварительным данным, водитель внедорожника на скользком участке дороги не справился с управлением, и из-за этого авто съехало в пруд.
В результате ДТП погибли муж и жена, 1983 года рождения, их 14-летняя дочь и женщина, 1982 года рождения.
Начато производство по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса - Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.
Ранее сообщалось, что вечером 12 января возле села Вишневое Днепропетровской области авто Toyota Land Cruiser съехало в водоем. Машину вытащили из воды, и нашли в салоне четыре тела.