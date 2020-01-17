В СНБО разъяснили, как уменьшат эскалацию конфликта с Россией

СНБО разработал стратегию национальной безопасности страны / Фото: пресс-служба президента

На заседании СНБО, которое состоялось 17 января под председательством президента Владимира Зеленского была рассмотрена Стратегия национальной безопасности Украины под названием Безопасность человека — безопасность страны.

"Предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двусторонних отношениях", - сообщает пресс-служба главы государства.

В рамках мероприятия были выделены приоритетные задачи обеспечения нацбезопасности. В СНБО приняли решение, что таковыми будут:

- независимость и суверенитет;

- общественное развитие;

- защита прав и свобод гражданина стремление получить членство в Евросоюзе и НАТО;

- восстановление территориальной целостности в рамках международно признанных границ.

Добиться положительных результатов планируется посредством восстановления мира в ОРДЛО и реализацией комплекса мер: международно-правовых, политико-дипломатических, безопасности, гуманитарных и экономических, а также деоккупации Крыма.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил главную задачу группы украинских специалистов в Иране, где потерпел крушение самолет МАУ.