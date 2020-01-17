В СНБО разъяснили, как уменьшат эскалацию конфликта с Россией

Во время совещания была определена стратегия нацбезопасности.
На заседании СНБО, которое состоялось 17 января под председательством президента Владимира Зеленского была рассмотрена Стратегия национальной безопасности Украины под названием Безопасность человека — безопасность страны.
"Предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двусторонних отношениях", - сообщает пресс-служба главы государства.
В рамках мероприятия были выделены приоритетные задачи обеспечения нацбезопасности. В СНБО приняли решение, что таковыми будут:
- независимость и суверенитет;
- общественное развитие;
- защита прав и свобод гражданина стремление получить членство в Евросоюзе и НАТО;
- восстановление территориальной целостности в рамках международно признанных границ.
Добиться положительных результатов планируется посредством восстановления мира в ОРДЛО и реализацией комплекса мер: международно-правовых, политико-дипломатических, безопасности, гуманитарных и экономических, а также деоккупации Крыма.
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил главную задачу группы украинских специалистов в Иране, где потерпел крушение самолет МАУ.