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"По плану": в СНБО озвучили задачу Украины в расследовании трагедии МАУ в Иране

10 января 2020, 14:58

Алексей Данилов заявил, что украинским следователям в Иране необходимо как можно быстрее закончить работу.

Алексей Данилов
Алексей Данилов / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил главную задачу группы украинских специалистов в Иране, где потерпел крушение самолет МАУ. По его словам, украинцы имеют план и им необходимо как можно быстрее провести расследование.

При этом он отметил, что "все работает в рабочем режиме" и новых данных пока нет.

"Группа работает второй день. Они вчера начали работать. К сожалению, там после 16:00 они не имели права работать по религиозным соображениям. Мы бы хотели, чтобы все это делалось быстрее, но быстрее не получается. Но все работает в рабочем режиме. У нас вопросов пока нет никаких", - отметил Данилов в комментарии Радио Свобода.

Также он сообщил, что не знает, когда Украина получит тела своих граждан.

"Происходит сейчас процедура верификации через ДНК. Украинская сторона то, что от нас зависело, почти всю работу выполнила, закончила. Это уже процедурные вопросы идентификации", - подытожил секретарь СНБО.

Как ранее сообщал Главред, в Иране место падения Боинга МАУ расчищается с помощью бульдозеров.

СНБО Иран МАУ Алексей Данилов
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