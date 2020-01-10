Крушение Боинга МАУ: в Иране назвали сроки расшифровки черных ящиков

Расшифровка черных ящиков Боинга 737 МАУ может занять 1-2 месяца, сообщили в Иране / МАУ

Расшифровка самописцев (черных ящиков) потерпевшего крушение в Иране пассажирского самолета Боинг 737-800 рейса PS752 авиакомпании Международные авиалинии Украины может занять до двух месяцев.

Расследование катастрофы может затянуться на срок до двух лет, пишет Reuters, ссылаясь на официального представителя Ирана.

По словам собеседника, расшифровка данных самописца может занять 1-2 месяца.

Напомним, Боинг 737 МАУ потерпел крушение под Тегераном 8 января после вылета из аэропорта им. Имама Хомейни, погибли 176 человек. Среди жертв 11 украинцев - девять членов экипажа и двое пассажиров. В Иране планируют вскрыть самописцы борта 10 января.

Западные СМИ сообщили, что Боинг могли сбить. Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, у разведки его страны есть доказательства попадания иранской ракеты в самолет МАУ. Иран утверждает, что информация о том, что борт мог быть сбит, - манипуляция со стороны США.