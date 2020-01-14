Крушение Боинга МАУ: в СНБО рассказали, мог ли Иран сбить украинский самолет сознательно

Самолет Боинг 737 МАУ был сбит 8 января в Иране/ Фото: West Asia News Agency

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не исключает, что Украина будет созывать заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций, если будет доказано, что украинский самолет Боинг 737 МАУ был сбит ракетами над Тегераном сознательно. Однако, пока что нет оснований предполагать подобную версию авиакатастрофы.

По словам Данилова, сначала нужно выяснить, была ли атака на украинский самолет умышленной или случайной.

"От этой оценки зависит направление наших действий. У каждого дипломатического процесса должна быть своя логика и последовательность", – сказал секретарь СНБО в интервью Цензор.net.

Данилов отметил, что политическая стратегия страны должна основываться на доказательствах.

"Еще раз подчеркиваю: мы пока не видим, что Иран сознательно сбил украинский самолет. И такого не видят наши западные партнеры", – отметил секретарь СНБО.

При этом Данилов не считает, что стоит возлагать надежды на Совбез ООН, который не может помочь с урегулированием российской агрессии. По его словам, организация является недостаточно эффективной, а ее решения – "консультативные или декларативные".

"Украина же прошла этот путь с катастрофой борта МН–17, и международная следственная комиссия так и не была создана. Очень много записано в уставе ООН, к сожалению, многое из этого довольно длительное время не выполняется", – отметил Данилов.

Напомним, ранее американское издание The New York Times подробно воспроизвело смертельный рейс самолета МАУ в Иране. Сообщается, что лайнер пробыл в небе лишь семь минут.

Читайте такжеВ момент запуска ракеты по украинскому Боингу над Тегераном видели еще один самолетКак ранее сообщал Главред, 8 января Боинг 737-800 МАУ потерпел крушение под Тегераном после вылета из аэропорта им. Имама Хомейни. В результате крушения борта погибли 176 человек, в частности, 11 украинцев.

Позже президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки". В Иране вспыхнули протесты после того, как официальные власти признали, что украинский самолет Боинг был сбит ракетой иранских ПВО.

В иранском правительстве также заявили, что узнали о том, что иранская ракета сбила самолет МАУ только накануне официального признания.