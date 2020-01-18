На Донбассе боевики атакуют: 8 бойцов тяжело ранены

На Донбассе не утихают обстрелы / facebook.com/people/Sergey-Vagano

В результате вражеских обстрелов на Донбассе 18 января ранения получили восемь украинских военнослужащих.

Как сообщает пресс-центр ООС, с начала суток пророссийские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня.

Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия.

Уточняется, что четыре обстрела было зафиксировано в районе работы оперативно-тактической группировки Восток, вблизи населенного пункта Пески - из стрелкового оружия. Рядом с Красногоровкой стреляли со станкового противотанкового гранатомета - 16 выстрелов и вооружения БМП-1. Неподалеку Павлополя с БПЛА противник осуществил два гранатометных выстрела ВОГ-17 калибра 30 мм. В районе населенного пункта Васильевка открыли огонь из стрелкового оружия.

Также из минометов калибра 120 мм - 10 мин, а также автоматических станковых гранатометов противник обстрелял защитников населенного пункта Орехово.

О состоянии раненых бойцов пока не сообщается.

Напомним, в пресс-центре штаба операции Объединенных сил на Донбассе сообщили, что информация о минировании акватории Азовского моря украинской стороной не соответствует действительности.

Бывший министр обороны и экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске Евгений Марчук предупреждал, что Россия планирует захватить еще часть украинской территории и отрезать нашу страну от Азовского и Черного морей.