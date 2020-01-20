Закрыты станции метро в Киеве: что произошло

В киевском метро в утренние часы 20 января случилось заметное происшествие.
В столице Украины из-за поломки оборудования на Святошинско-Броварской ("красной") линии метро были закрыты на вход и выход станции "Житомирская" и "Академгородок".
Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице Киевского метрополитена в соцсети Facebook.
"Движение "Лесная – "Святошин". "Житомирская" и "Академгородок" не работают. Устраняется неисправность на колее метрополитена. Ориентировочное время работ – 15-20 минут", – заявили представители пресс-службы.
Об открытии обеих станций достоверно стало известно в 09:14. Сейчас все станции работают в штатном режиме.
Напомним, ранее эксперт оценил вероятность теракта в метро - ввиду массовых минирований в Киеве.