Закрыты станции метро в Киеве: что произошло

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В столице Украины из-за поломки оборудования на Святошинско-Броварской ("красной") линии метро были закрыты на вход и выход станции "Житомирская" и "Академгородок".

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице Киевского метрополитена в соцсети Facebook.

"Движение "Лесная – "Святошин". "Житомирская" и "Академгородок" не работают. Устраняется неисправность на колее метрополитена. Ориентировочное время работ – 15-20 минут", – заявили представители пресс-службы.

Об открытии обеих станций достоверно стало известно в 09:14. Сейчас все станции работают в штатном режиме.

Напомним, ранее эксперт оценил вероятность теракта в метро - ввиду массовых минирований в Киеве.