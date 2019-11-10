Массовые минирования в Киеве: эксперт оценил вероятность теракта в метро

Эксперт оценил вероятность теракта в метро / Корреспондент

Киев практически ежедневно содрогается от сообщений о минировании метро, торговых центров, государственных учреждений. В частности, ранее был "заминирован" железнодорожный вокзал. Потом было сообщение о "минировании" пересадочных станций столичного метрополитена.

По словам военного эксперта, полковника Олега Жданова, масштабные теракты в Киеве маловероятны, но возможны, и их могут организовать агенты Кремля для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине.

"Подготовить крупный теракт в метро Киева не получится. Там довольно большое количество камер. Хотя не исключаю такой опасности, ведь есть куча технологических отверстий, такие как, например, вентиляционные шахты, которые выходят на поверхность. Мы не очень хорошо знаем, в каком они состоянии, кто их охраняет и как они закрыты", — отметил эксперт.

По словам эксперта, масштабный теракт в Киеве довольно сложно организовать.

"Такой теракт очень сложно устроить. Возьмем, например, условное разрушение плотины Киевского водохранилища. Во-первых, нужно знать всю карту сооружений. Нужно же правильно заложить взрывчатку. А это не один и не два килограмма, а примерно полтонны, чтобы все взлетело в воздух с самыми тяжелыми последствиями. Эта взрывчатка должна быть правильно заложена, в правильных местах", — заявил он.

Жданов также исключил возможность того, что теракт организуют завербованные работники самой плотины.

"Надо завербовать хотя бы треть коллектива, который будет таскать эту взрывчатку, закладывать ее в нужные шурфы и, кроме того, прокладывать проводку", — сказал эксперт, передают Факты.

Читайте такжеПьяный мужчина "заминировал" Верховную Раду и сообщил копам о своем местонахожденииНапомним, ранее около полутора тысяч человек были эвакуированы в центре столицы Украины - после того, как в полицию поступили сообщения о минировании Майдана Независимости, а также близлежащего торгового центра.Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале ГУ Нацполиции по Киеву.

"Сначала в полицию поступило сообщение о минировании торгового центра, а через час — площади Независимости", — говорится в тексте.