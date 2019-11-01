В Киеве заминирован железнодорожный вокзал

В Киеве заминировали ж/д вокзал / rbc.ua

В пятницу, 1 ноября, в Киеве оцепили железнодорожный вокзал из-за сообщения о минировании.

Всех сотрудников здания вокзала эвакуировали, правоохранительные органы оцепили территорию и не пускают на вход пассажиров, передает РБК-Украина.

Копы проверяют здание железнодорожного вокзала на наличие взрывоопасных предметов.

Напомним, 1 ноября в Киеве закрыли две станции метро: названа причина.

Ранее в центре Киева "заминировали" гостиницы и ТЦ: подробности.