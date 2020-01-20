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Микитася снова заковали в электронный браслет

20 января 2020, 18:00

Ранее устройство сняли по решению САП.

Максим Микитась, Укрбуд
Максим Микитась снова носит электронный браслет / forbes.ua

Правоохранительные органы повторно надели браслет на бывшего народного депутата Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии на 80 млн гривень.

Как сообщил журналистам его адвокат Александр Лысак, браслет был снят в его подзащитного, поскольку ему было разрешено осуществить поездку заграницу.

"У него по решению суда было обязательство носить электронный браслет, но его сняли недавно, так как он получил разрешение САП временно вылететь из страны. Сегодня разрешение отменили и снова надели браслет", - рассказал защитник.

Лысак подчеркнул, что ему неизвестно, почему Микитасю сначала разрешили вылет из страны, а затем аннулировали. Адвокат намерен разобраться в ситуации и обжаловать незаконные действия силовиков.

"В решении (о запрете выезжать из страны – ред.) нет основания", - подчеркнул он.

По словам адвоката, у его клиента есть "решение о предоставлении разрешения на выезд".

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Как ранее сообщалось, Микитася сняли с рейса в понедельник, 20 января, в аэропорту Борисполь, при попытке сбежать из Украины.

Напомним, 25 декабря сообщалось, скандальному экс-нардепу Максиму Микитасю Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения.

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