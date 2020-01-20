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Хотел свалить в Лондон: скандального застройщика сняли с рейса в Борисполе

20 января 2020, 12:36

Микитась пытался улететь в Лондон вместе с женой. В итоге жена улетела одна, а экс-нардепу отменили регистрацию на рейс.

  • Микитася сняли с рейса в Борисполе Страна
  • Микитася сняли с рейса в Борисполе Страна
  • Микитася сняли с рейса в Борисполе Страна

Скандального застройщика и бывшего народного депутата Максима Микитася, которого подозревают в присвоении 82 млн грн при обмене квартир для военных Нацгвардии, сняли с рейса в понедельник, 20 января, в аэропорту Борисполь, при попытке сбежать из Украины.

"Дали бумагу про запрет выезда, но не задерживали. Отпустили. Был один", - сообщил Стране источник.

При этом источник издания добавил, что на руках у Микитася был какой-то "аусвайс" от НАБУ, который, по мнению Микитася, якобы давал ему право покинуть страну.

Также стало известно, что застройщик пытался улететь в Лондон вместе с женой. В итоге жена улетела одна, а экс-нардепу отменили регистрацию на рейс.

В то же время в комментарии Укринформу источник в специализированной антикоррупционной прокуратуре рассказал, что Максим Микитась не имеет разрешения на пересечение границы.

"Микитась состоянию на 20 января не имеет разрешения покидать территорию Украины", - сказал он.

Читайте такжеУ Кличко разрешили фирме с орбиты Микитася строить еще-одного 50-метрового монстра в центре КиеваНапомним, 25 декабря сообщалось, скандальному экс-нардепу Максиму Микитасю Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения.

По информации пресс-службы суда, Микитася обязали приходить к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому требованию, не выезжать из населенного пункта, в котором он зарегистрирован и сообщать об изменении своего места жительства.

Также бывший нардеп должен воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми в этом уголовном производстве и сдать на хранение правоохранителям свой паспорт (паспорта) для выезда за границу и носить электронный браслет.

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