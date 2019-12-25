Афера с квартирами для Нацгвардии: суд принял новое решение по Микитасю

Микитась / ГПК

Скандальному экс-нардепу Максиму Микитасю Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения.

По информации пресс-службы суда, Микитася обязали приходить к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому требованию, не выезжать из населенного пункта, в котором он зарегистрирован и сообщать об изменении своего места жительства..

Также бывший нардеп должен воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми в этом уголовном производстве и сдать на хранение правоохранителям свой паспорт (паспорта) для выезда за границу и носить электронный браслет.

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Отметим, ранее Высший антикоррупционный суд Украины назначил Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 млн гривен. Его подозревают в сговоре с бывшим командующим Национальной гвардии Юрием Аллеровым и организации коррупционной схемы завладения недвижимостью в Киеве.

Прокуроры Генеральной прокуратуры совместно со следователями Государственного бюро расследований 11 декабря 2019 года провели обыск по месту жительства Микитася в пригороде Киева.

Ранее стало известно, на что Микитась потратил деньги Укрбуд.